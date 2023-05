Bayer Leverkusen, Wirtz: "Bellissimo lavorare con Xabi Alonso, è un arma in più per noi"

SKY SPORT - Intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva, il trequartista del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo tecnico, Xabi Alonso, a poche ore dalla sfida con la Roma, valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. Queste le sue parole:

“È bellissimo lavorare con un allenatore come Xabi Alonso, che ha vinto tanto da giocatore. Ci dà consigli su come affrontare avversari contro i quali lui stesso ha giocato, ci aiuta a capire meglio come muoverci in campo, sfruttare gli spazi e leggere le partite. Per noi avere un tecnico del genere è un'arma in più”.