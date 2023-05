Bayer Leverkusen, Wirtz avvisa la Roma: "Vogliamo arrivare in finale di Europa League" (FOTO)

Florian Wirtz, gioiellino del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club tedesco a due giorni dalla partita contro la Roma, valida per l'andata della semifinale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Ecco le sue parole: "Non dobbiamo mentire ora: ovviamente tutti noi vogliamo arrivare in finale di Europa League".

