Bayer Leverkusen-Roma: risentimento al flessore per Celik, torna in campo Smalling

Altro problema fisico in casa Roma. Dopo l'infortunio occorso a Leonardo Spinazzola, costretto a lasciare il campo al 34' del primo tempo in favore di Nicola Zalewski, al 78' anche Zeki Celik ha dovuto alzare bandiera bianca per un risentimento muscolare al flessore della gamba sinistra. Già nella scorsa partita contro il Bologna, il turco aveva lasciato il campo per un fastidio nella stessa zona. Al suo posto è entrato Chris Smalling, tornato a giocare dopo l'infortunio nel ritorno contro il Feyenoord, che si è piazzato al centro della difesa, con Bryan Cristante avanzato nel ruolo di mezzala destra ed Edoardo Bove scalato sulla stessa fascia.