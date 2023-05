Bayer Leverkusen-Roma: problema fisico per Spinazzola, al suo posto Zalewski

Non si ferma la sequela di infortuni in casa Roma. Anche durante la semifinale di ritorno di Europa League in casa del Bayer Leverkusen. Al 34' del primo tempo, infatti, Leonardo Spinazzola è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico, lasciando spazio a Nicola Zalewski. Il numero 37 giallorosso ha accusato un fastidio, probabilmente muscolare, e, dopo aver richiamato l'attenzione della panchina, è stato sostituito da José Mourinho.