Bayer Leverkusen-Roma: partita interrotta per un paio di minuti a causa dei fumogeni (FOTO)

L'arbitro di Bayer Leverkusen-Roma, Slatko Vincic, è stato costretto a interrompere il match per un paio di minuti all'inizio del secondo tempo, tra il 46' e il 48', a causa della nebbia venutasi a creare per l'accensione di numerosi fumogeni nella curva dei tifosi di casa. A sollecitare lo stop è stato anche l'allenatore giallorosso, José Mourinho, che ad ampi gesti ha fatto capire come non fosse possibile continuare a giocare in quel modo. Attorno al 48' il gioco è poi ripreso.