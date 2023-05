BAYER LEVERKUSEN-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Panchina per Dybala e Smalling, dal primo minuto Celik e Wijnaldum

Appuntamento con la storia per la Roma, che alla BayArena contro il Leverkusen si gioca la finale di Europa League dopo l'1-0 dell'andata. Può sorridere Josè Mourinho che recupera Dybala, Smalling ed El Shaarawy, i 3 dovrebbero però partire dalla panchina. Lo Special One, infatti, va verso la conferma dell'11 dell'andata con una sola eccezione: Wijnaldum per Belotti. Tra i pali Rui Patricio, davanti a lui il blocco difensivo formato da Mancini, Cristante e Ibanez. A destra partirà dal primo minuto Celik, dall'altra parte Spinazzola. Al centro la coppia Matic-Bove. In avanti insieme a Pellegrini ci sarà Wijnaldum a supporto di Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Abraham.

CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Abraham.