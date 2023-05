Bayer Leverkusen-Roma: la moviola. Fallo tattico del già ammonito Hincapié su Bove, ma per Vincic non c'è il secondo giallo

Alla BayArena di Leverkusen va in scena Bayer Leverkusen-Roma, gara valida per la semifinale di ritorno di Europa League. L'arbitro della gara è lo sloveno Slavko Vinčić, coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Il IV uomo è Irfan Peljto. Al VAR ci sono Nejc Kajtazovic e Matej Jug.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

74' - Edoardo Bove recupera palla sulla trequarti difensiva della Roma e riparte, venendo steso dal già ammonito Piero Hincapié. Per Vincic non ci sono gli estremi per il secondo giallo.