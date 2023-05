Bayer Leverkusen-Roma: ipotesi Abraham-Belotti dal 1'

Alle 21.00 la Roma è attesa alla BayArena dal Bayer Leverkusen nella gara di ritorno delle semifinali di Europa League: si riparte dall'1-0 dei giallorossi all'andata, in palio c'è un posto in finale con la vincente di Siviglia-Juventus. Secondo le indiscrezioni del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, José Mourinho starebbe pensando di schierare dall'inizio in attacco la coppia Abraham-Belotti.

Verso doppio centravanti Abraham-Belotti. #EuropaLeague — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 18, 2023