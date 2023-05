I tifosi della Roma saranno sottoposti a un alcol test all'ingresso della BayArena, in vista della sfida in casa del Bayer Leverkusen, valida per il ritorno della semifinale di Europa League. Come scrive il quotidiano milanese, infatti, le autorità tedesche vieteranno l'entrata allo stadio ai sostenitori vicini alla soglia di ubriachezza. Vista la difficoltà nel sottoporre all'etilometro tutti i tifosi presenti, dovrebbe trattarsi di controlli a campione.

(gazzetta.it)

