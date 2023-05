Bayer Leverkusen-Roma: discussione in campo tra Mancini e Matic, che poi richiama Abraham e Belotti

Discussione in campo, al 27' del primo tempo, tra Gianluca Mancini e Nemanja Matic. I due giocatori della Roma hanno probabilmente scambiato delle opinioni sulle distanze tra i reparti da mantenere per non soffrire troppo gli attacchi continui del Bayer Leverkusen. A partecipare al conciliabolo è arrivato poi anche Bryan Cristante, prima che il serbo richiamasse l'attenzione anche delle due punte, Tammy Abraham e Andrea Belotti.