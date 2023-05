Bayer Leverkusen, Diaby: "Solitamente non sento la pressione, ma in una semifinale di Europa League è diverso" (VIDEO)

UEFA.TV - A poche ore di distanza da Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno di Europa League, l'attaccante dei tedeschi Moussa Diaby ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Uefa, spiegando il suo stato d'animo in vista di una partita del genere. Queste le sue parole:

"Io mi preparo come il resto della squadra. Sul pullman tutti indossano gli auricolari, qualcuno ascolta la musica, qualcuno altre cose. Quando arriviamo allo stadio, facciamo una riunione di squadra, e questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ci concentriamo sulla partita. Io parlo con i miei compagni e cerco di fare in modo che ognuno si senta a suo agio, mi faccio qualche risata con loro. Penso che sia molto importante parlare prima di una sfida. Se non parli prima di una partita, accadrà lo stesso sul campo. Ognuno rimarrà nella sua bolla e non lavoreremo da squadra. Non sono mai stato il tipo di persona che sente la pressione su di sé. Penso che, in una semifinale di Europa League, le cose siano un po' diverse, perché sai di essere vicino alla finale. E tutti vogliono arrivare in finale. Penso che sia completamente diverso rispetto, ad esempio, a una partita di campionato. C'è in palio un posto in finale, ci sono due partite da giocare e bisogna ottenere il miglior risultato in entrambe le gare".

VAI AL VIDEO DELL'INTERVISTA ORIGINALE