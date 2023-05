Bayer Leverkusen, Rolfes: "Attesa enorme per la sfida contro la Roma. Abbiamo le qualità per far male ai giallorossi"

Simon Rolfes, amministratore delegato del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti alla vigilia della delicatissima sfida contro la Roma, valida per l'andata della semifinale di Europa League e in programma domani alle ore 21. Ecco le sue parole: "La tensione sta salendo e l'attesa per le semifinali è enorme. Roma-Bayer Leverkusen è una grande opportunità e una grande sfida. Abbiamo le qualità per fare male alla Roma e vogliamo sfruttare i nostri punti di forza. Sarà sicuramente una gara molto entusiasmante, perché si incontrano due squadre con idee diverse. Vedremo chi riuscirà a prevalere alla fine".

Su Mourinho.

"José Mourinho è portoghese, ma il modo di giocare delle sue squadre si adatta bene all'Italia. Il suo DNA calcistico è sempre pensato per una difesa ben organizzata. Anche questo contraddistingue l'AS Roma".

Sulla partita di domani.

"Domani dobbiamo avere molta disciplina in campo. La Roma sarà sostenuta dal pubblico e cercherà di interrompere le nostre trame di gioco. Se riuscissimo a fare il nostro gioco potremmo avere buone possibilità".