Bayer Leverkusen: rifinitura in mattinata per i tedeschi (VIDEO)

L'attesa per la sfida di stasera tra Bayer Leverkusen e Roma sale, con le squadre che nella giornata di ieri hanno svolto la rifinitura con gli ultimi dettagli per i rispettivi piani. Questa mattina, come mostrato sui social, il Bayer Leverkusen ha svolto una sgambata tra attivazione muscolare, i consueti rondos e gli ultimi accorgimenti per stasera.