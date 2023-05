Bayer Leverkusen, l'ad Rolfes: "Difficilmente Schick tornerà in campo in questa stagione"

KICKER.DE - L'amministratore delegato del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha fatto il punto sulle condizioni di Patrik Schick, spiegando la situazione riguardante l'infortunio del ceco alla testata tedesca. L'ex attaccante della Roma, che affronterà le Aspirine in semifinale di Europa League, è fuori per infortunio dallo scorso 11 marzo, dopo essere rimasto ai box già dall'inizio di novembre alla metà di febbraio. Queste le parole di Rolfes:

"Sarà dura per lui tornare in campo in questa stagione. Un'operazione non è tra le opzioni, al momento. Ha già fatto progressi, ma non in modo decisivo. Sta per passare al prossimo step della terapia".

