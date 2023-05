Bayer Leverkusen: Kossounou e Andrich out per il resto della stagione

Dopo gli infortuni subiti da Kossounou e Andrich nel corso del match disputato ieri sera all'Olimpico contro la Roma in Europa League, il Bayer Leverkusen comunica le condizioni dei due, che saranno assenti per il resto della stagione: per il primo si tratta di un infortunio muscolare alla coscia destra, mentre il secondo ha riportato una frattura al metatarso sinistro.

I due, quindi, non saranno disponibili per la sfida di ritorno delle semifinali di Europa League contro i giallorossi in programma giovedì prossimo alla BayArena.

