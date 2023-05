Bayer Leverkusen: in mattinata la rifinitura per la sfida con la Roma (FOTO)

Come la Roma, anche il Bayer Leverkusen in mattinata ha svolto l'ultimo allenamento prima di scendere in campo, domani alle 21 alla BayArena, per la semifinale di ritorno di Europa League. La squadra si è ritrovata questa mattina nel centro sportivo di casa e, per domani, non potrà far affidamento oltre che su Schick, anche su Andrich e Kossounou, infortunati proprio una settimana fa all'Olimpico.