Bayer Leverkusen, Andrich: "Mourinho prova sempre a montare uno show e a portare il pubblico dalla sua parte”

Il centrocampista del Bayer Leverkusen Robert Andrich ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco parlando della sfida di domani sera contro la Roma. Le sue parole:

Xabi Alonso ti ha fatto giocare da libero nella difesa a tre nelle ultime tre partite. Conoscevi la posizione prima?

“Certo, sapevo che Beckenbauer giocava in quel ruolo, ma il libero in sé non esiste più da quando ho iniziato a giocare a calcio”.

Pensi di giocare in questa posizione anche contro la Roma?

“Certo, può essere una variante anche contro la Roma, perché non è importante solamente trovare soluzioni per difendere, ma anche per giocare primacon il pallone per occupare meglio gli spazi o comunque in modo diverso. L’allenatore ci avrà sicuramente pensato”.

Cosa ti aspetti da un avversario allenato da José Mourinho?

“Prova sempre a montare uno show e a portare il pubblico dalla sua parte”.

Come è successo contro il Feyenoord nei tempi supplementari quando ha spinto il suo pubblico a supportare la squadra roteando le braccia.

“Esattamente, abbiamo visto le immagini nello spogliatoio dopo la nostra partita a Bruxelles. Mourinho farà qualcosa del genere anche contro di noi. Penso che con la sua esperienza potrebbe leggere il nostro allenatore, è meglio di altri, dopotutto i due si conoscono personalmente. Mourinho ha vinto tutto quello che c'era da vincere, sa come approcciare partite come queste”.

Personalmente, come ti stai preparando per la Roma?

“Ho controllato le formazioni di diverse partite per vedere quali giocatori giocheranno intorno a me, di base già so come gioca la Roma”.

Sulla eliminatoria.

“Saranno partite molto chiuse contro una squadra che si difende e potrebbe essere un po' disgustoso. Devi resistere e stare sveglio. Ci saranno probabilmente anche delle provocazioni. Loro saranno bravi difensivamente ma hanno anche buoni giocatori in fase offensiva. Avremo bisogno di un buon equilibrio. Se commettiamo l'errore di pensare che loro verranno e ci faranno giocare tranquillamente sbaglieremo, ma sono convinto che sarà possibile per noi giocare una buona partita e ottenere un buon risultato a Roma”.

