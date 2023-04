VIDEO - Roma-Feyenoord: la nuova CEO Souloukou all'Olimpico. C'è anche Ryan Friedkin

Dopo l'annuncio di due giorni fa del suo ingresso nella società giallorossa in qualità di CEO, oggi Lina Souloukou è presente allo Stadio Olimpico. La nuova manager giallorossa assisterà dalla tribuna alla sfida tra Roma e Feyenoord, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in scena alle 21.00. Dopo l'1-0 degli olandesi nella gara d'andata, la Roma è chiamata a ribaltare il risultato per accedere alle semifinali. C'è anche il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin allo stadio.