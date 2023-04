Twitter, la Roma verso la gara col Feyenoord: "Coloriamo l'Olimpico, porta una bandiera" (VIDEO)

La Roma carica i tifosi in vista della gara col Feyenoord: dopo l'1-0 degli olandesi al De Kuip nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì sera allo Stadio Olimpico i giallorossi sono chiamati a ribaltare il risultato per accedere alle semifinali della competizione. Per l'occasione il club, tramite un video su Twitter, incita i tifosi: "Coloriamo tutto l'Olimpico di giallorosso: a Roma-Feyenoord porta una bandiera! Daje Roma".