Roma-Feyenoord: vietato lo scambio di biglietti omaggio. Concessi solo una ventina di tagliandi per le delegazioni VIP dei due club

Aveva fatto discutere, durante la gara di andata tra Feyenoord e Roma, la scelta da parte del club olandese di cancellare i biglietti omaggio riservati alla Roma. In realtà, come si apprende, il divieto di trasferta non ha permesso lo scambio di biglietti tra le due squadre, valido dunque anche per la sfida di questa sera dell'Olimpico. Sono stati concessi solamente una ventina di tagliandi per le delegazioni VIP delle due squadre.