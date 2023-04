Roma-Feyenoord, Smalling uscendo dall'Olimpico: "Come sto? Così così, speriamo..."

Nella splendida notte contro il Feyenoord, la brutta notizia per la Roma arriva da Chris Smalling, uscito a metà secondo tempo per un problema muscolare. Domani si potrà capire meglio l'entità del problema ma intanto, come riporta su twitter il giornalista Emanuele Zotti, uscendo dall'Olimpico ha risposto così a chi gli chiedeva delle sue condizioni: "Come sto? Così così, speriamo..."