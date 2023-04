Nervi tesi al termine di Roma-Feyenoord per il tecnico olandese Arne Slot. L'allenatore infatti subito dopo il fischio finale ha imboccato la via del tunnel, negando la mano a Josè Mourinho. Non l'ha presa bene lo Special One, che ha rincorso il collega gridandogli: "Respect, respect". Slot lo ha guardato male non replicando al portoghese.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE