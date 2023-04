Roma-Feyenoord: problema muscolare per Wijnaldum. L'olandese è costretto a uscire, dentro El Shaarawy

È durata soltanto 21 minuti la partita di Georginio Wijnaldum, costretto a lasciare il campo poco prima di arrivare alla metà del primo tempo di Roma-Feyenoord, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. L'olandese si è accasciato in mezzo al campo, lamentando un problema al flessore della gamba sinistra. José Mourinho è stato così costretto a richiamarlo in panchina, inserendo al suo posto Stephan El Shaarawy.