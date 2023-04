Roma-Feyenoord: presente Totti all'Olimpico (FOTO)

Un tifoso in più per Roma-Feyenoord: è presente anche Francesco Totti, ex capitano e 10 della Roma, allo Stadio Olimpico - oggi nuovamente sold out, con il settore ospiti che sarà dipinto di giallorosso - per assistere alla sfida dei giallorossi contro la formazione di Arne Slot. Dopo l'1-0 degli olandesi nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, questa sera nella sfida di ritorno la Roma è chiamata a ribaltare il risultato per accedere alle semifinali della competizione.