Roma-Feyenoord: la rete di Dybala è il gol della settimana dell'Europa League (VIDEO)

Riceve il passaggio di Lorenzo Pellegrini, si gira controllando il pallone con il destro e tenendo a distanza Trauner, calcia in caduta a incrociare con il sinistro battendo Bijlow. Paulo Dybala ieri sera ha realizzato un altro gol splendido, oltre che vitale, poiché ha permesso alla Roma di rimettere in parità il risultato totale della doppia sfida con il Feyenoord e di agguantare in extremis i supplementari, decisivi poi per il passaggio dei giallorossi in semifinale. Questa rete della Joya è stata scelta come il gol della settimana dell'Europa League, battendo la marcatura del 3-1 di Stephan El Shaarawy e il gol di Bakker, prossimo avversario dei capitolini con la maglia del Bayer Leverkusen, sul campo dell'Union Saint Gilloise. Chiude il podio allargato il quarto posto di Terho, centrocampista della squadra belga.