Roma-Feyenoord: la moviola. Gol giustamente annullato a Cristante per una spinta di Abraham ai danni di Trauner

Allo Stadio Olimpico va in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League, con la Roma che prova a ribaltare l'1-0 dell'andata, maturato a Rotterdam contro il Feyenoord. L'arbitro del match è l'inglese Anthony Taylor, il quale è affiancato nel ruoli di assistenti dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il IV Uomo è Robert Jones, mentre al VAR c'è Stuart Attwell. L'AVAR è Chris Cavanagh.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

32' - Su un pallone terminato in fallo laterale, Gimenez ritarda la ripresa del gioco della Roma tenendo in mano la sfera. Il vice allenatore di José Mourinho, Salvatore Foti, colpisce due volte il numero 29 olandese nel tentativo di recuperarla. Taylor vede tutto ed espelle il collaboratore dello Special One.

60' - Mischia nell'area del Feyenoord, con Pellegrini che controlla di petto e prova a scaricare. Dopo un tentativo di rinvio da parte dei difensori ospiti, il pallone arriva nella zona di Leonardo Spinazzola, che segna il gol dell'1-0 con un sinistro a incrociare. Dopo il check del VAR per stabilire la natura del controllo di Pellegrini, Taylor convalida giustamente la rete

76' - Tocco in area per Tammy Abraham, che spinge Tranuer e fa la sponda di testa per Bryan Cristante, il quale batte Bijlow con un tiro in diagonale, segnando il 2-0 per la Roma. Taylor, però, annulla subito, e giustamente, per il fallo del centravanti giallorosso.