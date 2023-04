Roma-Feyenoord: infortunio muscolare per Smalling, al suo posto entra Celik

Infortunio muscolare per Chris Smalling, costretto a lasciare il campo al 78' di Roma-Feyenoord, dopo aver provato a resistere per qualche minuto. Inizialmente, l'inglese si è accasciato a terra, ma poi ha continuato a giocare. Dopo pochi giri d'orologio, però, ha alzato bandiera bianca, costringendo José Mourinho a inserire Zeki Celik. È il secondo problema muscolare odierno per i giallorossi, dopo quello che ha costretto Georginio Wijnaldum a uscire.