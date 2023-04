Niente biglietti per Roma-Feyenoord ai tifosi residenti in Olanda e chiusura del settore ospiti. Questa la decisione definitiva adottata al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, dal viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile.

