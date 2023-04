Report UEFA 2021/22: la Roma ha incassato 19 milioni grazie al percorso in Conference League

La UEFA ha reso noti i premi vinti dai club partecipanti alle tre competizioni europee della passata stagione. Analizzando la Conference League, la Roma, vincitrice del torneo, è stata la società ad aver incassato la maggior quantità di denaro (19.168 milioni di euro). Ecco i premi nel dettaglio: 2.940.000 euro come premio iniziale, 1.335.000 euro come premio per il ranking storico, 3.242.000 euro per il market pool, 3.066.000 euro per la fase a gironi, 600.000 euro per gli ottavi, 1.000.000 euro per i quarti, 2.000.000 euro per la semifinale e 5.000.000 euro per la finale.

(uefa.com)

VAI AL REPORT COMPLETO