Napoli, Juan Jesus: "Rimonta col Milan? Con la Roma abbiamo ribaltato il 4-1 del Barcellona"

SKY SPORT - Alla vigilia di Napoli-Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, il difensore azzurro Juan Jesus ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva delle possibilità di ribaltare l'1-0 dei rossoneri all'andata. "Giochiamo in casa, non è un risultato così difficile da ribaltare. Parlo per esperienza personale: con la Roma abbiamo perso 4-1 al Camp Nou e abbiamo ribaltato la partita in casa col Barcellona, era difficilissimo - ha detto l'ex giallorosso ricordando la storica rimonta della Roma in Champions League contro il Barcellona nel 2018 -. Non dico che non sarà difficile domani, ma saremo prontissimi a ribaltare il risultato e passare. Servono due gol? Sì, certo: 90' al Maradona sono lunghissimi".