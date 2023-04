Juventus, Cuadrado: "Dybala non era infortunato? Ha segnato come contro la Lazio"

SKY SPORT - Dopo il passaggio in semifinale di Europa League superando nel doppio confronto lo Sporting, il terzino della Juventus Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva e si è informato sul risultato della Roma contro il Feyenoord (intervista durante i supplementari di Roma-Feyenoord, ndr). “Cosa? Roma ai supplementari? Ma Dybala non era infortunato? Ha segnato come contro la Lazio…Ci sentiamo sempre, siamo molto amici”, le dichiarazioni del bianconero commentando anche il gol di Dybala, suo ex compagno a Torino.