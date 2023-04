FOTO - Roma-Feyenoord 0-0 HT

Al termine del primo tempo, non si è ancora sbloccata la sfida tra Roma e Feyenoord, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. È 0-0 allo Stadio Olimpico: in questo momento sarebbero gli olandesi a passare il turno e ad accedere alle semifinali, in virtù della vittoria per 1-0 nell'andata del De Kuip. Durante i primi 45 minuti, è da segnalare l'infortunio accorso a Georginio Wijnaldum, costretto a lasciare il campo al 21' per un problema muscolare in favore di Stephan El Shaarawy.