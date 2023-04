Oltre alla Roma, che ha perso in trasferta contro il Feyenoord, anche la Juventus è impegnata in Europa League: la squadra di Massimiliano Allegri ospita in casa lo Sporting nella gara d'andata dei quarti di finale della competizione europea. Sugli spalti dell'Allianz Stadium è presente anche Daniele De Rossi, ex capitano della Roma ed ex allenatore della Spal.