FOTO e VIDEO - Roma-Feyenoord: tutta la squadra in circolo intorno a Mourinho prima dei supplementari

L'intera squadra, tra titolari e giocatori in panchina, e lo staff tecnico. Tutti in circolo intorno a José Mourinho. È accaduto al termine dei tempi regolamentari di Roma-Feyenoord, sul risultato di 2-1 per i giallorossi, che ha reso necessari i tempi supplementari. Lo Special One ha catechizzato i suoi tenendoli compatti per alcuni minuti in attesa del fischio d'inizio del primo dei due periodi da 15 minuti.