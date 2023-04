FOTO e VIDEO - Feyenoord-Roma: la panoramica del 'De Kuip' alla vigilia del match

DAL 'DE KUIP' DI ROTTERDAM MATTEO DE ROSE - Domani alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio 'De Kuip' la partita tra Feyenoord e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra giallorossa arriverà a breve a Rotterdam e si dirigerà verso l'impianto sportivo, dove José Mourinho ed Edoardo Bove parleranno in conferenza stampa. Alla vigilia della gara, lo stadio è stato completamente contornato da protezioni per evitare lancio di oggetti in campo, come accaduto in Feyenoord-Ajax di Coppa d'Olanda.