Feyenoord, Slot non fa turnover contro il Cambuur: un solo cambio rispetto alla formazione schierata con la Roma

Arne Slot non fa turnover in vista del match contro la Roma in programma giovedì alle 20:45 allo Stadio Olimpico, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Nella sfida di Eredivisie contro il Cambuur, che si disputerà a partire dalle ore 16:45, il tecnico degli olandesi opta per un solo cambio rispetto alla formazione vista giovedì al De Kuip contro i giallorossi. Nel tridente d'attacco non parte titolare Alireza Jahanbakhsh, ma Igor Paixao. Gli altri dieci in campo sono gli stessi che hanno battuto la Roma per 1-0 nell'andata dei quarti di Europa League.