Feyenoord, Slot in vista della Roma: "Siamo solo a metà strada, davanti a noi una partita difficile"

VI.NL - Il tecnico del Feyenoord, Arne Slot, ha rilasciato un'intervista ai media olandesi, parlando, tra le altre cose, della sfida di ritorno contro la Roma in programma all'Olimpico. Le sue parole:

Mourinho non si è complimentato con lei dopo la partita di andata...

"In effetti ha ragione. Siamo solo a metà strada. Non c'è nulla di cui congratularsi. Abbiamo una partita molto difficile davanti a noi a Roma, l'abbiamo già sperimentato negli ultimi 25 minuti al De Kuip, in cui loro sono stati pericolosi. Un allenatore non può essere soddisfatto se due top player come Tammy Abraham e Paulo Dybala si fanno male, ma chi è entrato al posto loro è stato ugualmene minaccioso"

Cosa vi aspetta giovedì?

"Abbiamo già sperimentato questo tipo di pressione e sappiamo cosa ci aspetta, sarà dura. È un duello incredibile"