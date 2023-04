Feyenoord-Roma: sventolio continuo di gonfiabili da parte dei tifosi olandesi (FOTO e VIDEO)

Lo avevano annunciato alla vigilia e non hanno tradito le aspettative. Sin dal primo minuto del match contro la Roma, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, i tifosi del Feyenoord hanno cominciato a sventolare moltissimi gonfiabili di ogni tipo in tutti i settori del De Kuip. Gli oggetti, però, non possono finire in campo, per via delle reti molto alte che contornano il terreno di gioco.