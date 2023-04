Feyenoord-Roma: Mourinho in conferenza con Bove domani alle 18:30

José Mourinho tornerà a parlare domani in conferenza stampa, alla vigilia di Feyenoord-Roma, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Ad accompagnare lo Special One sarà Edoardo Bove, che a partire dalle 18:30 risponderà alle domande dei cronisti all'interno della sala stampa dello stadio De Kuip di Rotterdam.

Prima della partenza per l'Olanda, che avverrà nel primo pomeriggio, i giallorossi effettueranno l'allenamento di rifinitura a Trigoria a partire dalle ore 12 e i primi 15 minuti della seduta saranno aperti ai giornalisti.