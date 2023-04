Feyenoord-Roma, i tifosi olandesi: "Creiamo il caos vecchio stile" (FOTO)

A due giorni dalla gara d'andata dei quarti di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma, i tifosi olandesi preparano l'atmosfera per la partita in programma al De Kuip giovedì alle 18.45. Sui social circolano messaggi dei sostenitori del Feyenoord: "Giovedì, in casa contro la Roma, 12° minuto! Porta la piscina gonfiabile, il coccodrillo gonfiabile, il fenicottero gonfiabile o altri oggetti, creiamo di nuovo il caos vecchio stile!", specificando che non verranno lanciati verso il campo.

BRING BACK THE INFLATABLES!

Donderdag 13 april, thuis tegen AS Roma, 12e minuut!

Neem jouw opblaaszwembad, opblaaskrokodil, opblaasflamingo of ander opblaasartikel mee, laten wij weer voor een ouderwetse chaos zorgen! Tot donderdag!

De Noordzijde pic.twitter.com/vORX0ssOaH — De Noordzijde (@DeNoordzijde) April 10, 2023