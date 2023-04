Feyenoord, Gimenez: "Contro la Roma sarà una finale, i giallorossi capiranno cos'è il De Kuip"

A pochi giorni di distanza dal match contro la Roma, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, l'attaccante del Feyenoord, Santiago Gimenez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali del club di Rotterdam, soffermandosi sulla sfida di giovedì con i giallorossi. Queste le sue parole:

"Ora abbiamo sei partite da affrontare come finali. Sono le ultime di questa stagione e anche le più importanti per noi. Contro la Roma sarà una di queste finali. Dovremo controllare la partita e assicurarci di passare in vantaggio. Giochiamo in casa e penso che la Roma capirà cos'è il De Kuip".