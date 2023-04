Europa League, Rui Patricio come Dragovic: è il giocatore con più presenze nella competizione

Record per Rui Patricio: questa sera, allo Stadio Olimpico, in occasione di Roma-Feyenoord, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, il portiere portoghese eguaglia Aleksandar Dragovic come giocatore con più presenze nella storia della moderna della seconda competizione europea. Lo fa sapere il portale specializzato nelle statistiche.

