Europa League, Roma in semifinale: le gare contro il Bayer Leverkusen potrebbero essere trasmesse da RAI o Mediaset

[...] L’AgCom impone anche per l'Europa League la trasmissione degli incontri in chiaro se ci sono italiane qualificate alle semifinali e alla finale.

A causa della contemporaneità delle sfide di Roma e Juventus, la pay-tv è orientata a cedere i diritti per la trasmissione in chiaro di una delle due o addirittura di entrambe le partite in chiaro a un’altra emittente, con le ipotesi più accreditate che guardano alla Rai e a Mediaset. Molto potrebbe dipendere anche dalle offerte che Sky riceverà per i diritti. Scartata l'ipotesi "diretta gol". [...]

Non è ancora chiaro (nel caso il match sia uno solo) quale delle due sfide sarà “ceduta” all’andata e quale al ritorno. [...]

(calcioefinanza.it)

