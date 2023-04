Giovedì 20 aprile alle ore 21 la Roma affronterà il Feyenoord nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi dovranno fornire una prestazione super per ribaltare l'1-0 dell'andata e potranno contare sul supporto dello Stadio Olimpico. Coloro che non saranno presenti allo stadio potranno seguire la gara su Sky, su DAZN e anche in chiaro su TV8. La conferma arriva direttamente dalla programmazione del canale televisivo.

(tv8.it)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE