Europa League, ROMA-FEYENOORD: le formazioni UFFICIALI. Dybala e Abraham in panchina. Llorente dal 1', Wijnaldum e Pellegrini alle spalle di Belotti (FOTO e VIDEO)

Un'altra notte europea in uno Stadio Olimpico nuovamente sold out, questa sera anche con il settore ospiti dipinto di giallorosso. Alle 21.00 la Roma ospita il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo l'1-0 degli olandesi al De Kuip: in palio c'è la semifinale della competizione europea. José Mourinho sceglie Llorente per completare il terzetto difensivo con Mancini e Smalling, davanti a Rui Patricio, a centrocampo spazio a Cristante e Matic. Davanti niente Dybala dall'inizio, che parte dalla panchina: Wijnaldum affianca Pellegrini alle spalle di Belotti, preferito ad Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti.

A disp.: Svilar, Boer, Ibanez, Kumbulla, Celik, Bove, Camara, Abraham, Dybala, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

FEYENOORD: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

A disp.: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Danilo Pereira, Dilrosun, Paixão, Lopez, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Milambo.

All.: Slot.

Arbitro: Anthony Taylor. Assistenti: Gary Beswick - Adam Nunn. IV uomo: Robert Jones. VAR: Stuart Attwell. AVAR: Chris Kavanagh.

PREPARTITA

20.15 - L'arrivo della squadra all'Olimpico tra l'entusiasmo dei tifosi, fumogeni e cori per incitare la squadra:

19.55 - L'atmosfera all'esterno dell'Olimpico a circa un'ora dal fischio d'inizio:

19.45 - Roma e Feyenoord annunciano le scelte di Mourinho e Slot:

