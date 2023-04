Europa League, pari in Bundesliga per il Bayer Leverkusen: 0-0 con l'Union Berlino

Mentre la Roma sarà impegnata alle 18.00 allo Stadio Olimpico contro il Milan, l'avversario europeo dei giallorossi, il Bayer Leverkusen, pareggia in trasferta: termina 0-0 la gara contro l'Union Berlino valida per la 30esima giornata del campionato tedesco. La squadra di Xabi Alonso, che affronterà la Roma in semifinale di Europa League, resta al 6° posto in classifica a quota 48 punti.