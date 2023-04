Europa League, l'Union Saint-Gilloise ferma il Leverkusen in casa sull'1-1. La Juve batte 1-0 lo Sporting, Manchester United-Siviglia 2-2

Terminata la gara tra Feyenoord e Roma, vinta 1-0 dagli olandesi, sono terminate anche le partite delle 21, valide per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Clamoroso pareggio per 1-1 tra Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise, eventuali avversari della Roma in semifinale. La squadra belga era passata in vantaggio al 51' con Boniface, ma Wirtz ha ristabilito la parità al minuto 82.

Risultato sorprendente all'Old Trafford, dove il Manchester United si è fatto rimontare da 2-0 a 2-2 dal Siviglia. La doppietta realizzata da Sabitzer nel primo tempo è stata incredibilmente annullata dagli autogol di Malacia e Maguire.

Vince la Juventus, che batte 1-0 lo Sporting: decisiva la zampata di Gatti al 73'. Anche in questo caso si deciderà tutto tra una settimana all'Estadio José Alvalade.

Tutti i risultati delle partite delle 21:

Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise 1-1 (51' Boniface, 82' Wirtz)

Juventus-Sporting 1-0 (73' Gatti)

Manchester United-Siviglia 2-2 (14' e 21' Sabitzer, 84' aut. Malacia, aut. Maguire)