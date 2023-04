Europa League: in semifinale Bayer Leverkusen, Juventus e Siviglia. Eliminato il Manchester United

Bayer Leverkusen, Juventus e Siviglia. Sono le tre squadre qualificate alle semifinali di Europa League, in attesa di sapere chi passerà il turno tra la Roma e il Feyenoord, impegnate nei tempi supplementari della sfida dell'Olimpico. L'avversario della vincente tra i giallorossi e gli olandesi sarà il Bayer Leverkusen, che ha battuto 1-4 l'Union Saint-Gillois, dopo l'1-1 maturato in Germania. L'altra sfida sarà tra il Siviglia, che ha eliminato a sorpresa il Manchester United battendolo per 3-0 in Spagna, dopo il 2-2 dell'andata, e la Juventus, a cui basta l'1-1 in casa dello Sporting, in virtù della vittoria per 1-0 della settimana scorsa all'Allianz Stadium.