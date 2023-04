Europa League, Feyenoord-Roma: le autorità olandesi valutano il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi

Dopo il divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord, presto potrebbe arrivare anche quello per i tifosi della Roma. Le autorità olandesi, infatti, stanno valutando la possibilità di vietare l’accesso al De Kuip ai supporters giallorossi in vista della partita del 13 aprile, in programma a Rotterdam, andata dei quarti di finale di Europa League. Il timore non è solo legato alla forte rivalità che esiste tra le due tifoserie, ma anche alla possibilità che i tifosi del Feyenoord sfoghino la loro “frustrazione” della mancata partecipazione alla gara di ritorno proprio in occasione della sfida dell’andata. [...]

(gazzetta.it)

