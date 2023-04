Europa League, FEYENOORD-ROMA: arbitra Sanchez. Due precedenti con i giallorossi

Dopo la vittoria in campionato col Torino, giovedì alle 18.45 la Roma è attesa in trasferta in casa del Feyenoord nella sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Sarà lo spagnolo José María Sánchez ad arbitrare la gara in programma al De Kuip, assistito dai connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, con Cesar Soto Grado quarto uomo. Il VAR sarà affidato a Juan Martínez Munuera, coadiuvato da Guillermo Cuadra.

Si contano due precedenti dei giallorossi diretti dal fischietto classe 1983: la vittoria per 4-0 col Bodø/Glimt all'Olimpico nel ritorno dei quarti di finale di Conference League della scorsa stagione e il pari, 1-1, in casa del Gent nel ritorno dei sedicesimi di Europa League nella stagione 2019/2020. Sarà, invece, il debutto di Sánchez col Feyenoord.

